Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruchversuch in Mehrfamilienhaus

Paderborn-Elsen (ots)

(md) Unbekannte versuchten am Montag, 25. August, in ein Mehrfamilienhaus Am Richterbusch in Paderborn-Elsen einzubrechen und flohen in unbekannte Richtung.

Ein Bewohner des Hauses stellte bei seiner Rückkehr spätabends Einbruchspuren an der Haustür des Hauses fest und alarmierte die Polizei. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Bereich.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die im Tatzeitraum wahrgenommen wurden, machen kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 05251 306-0 bei der Paderborner Polizei zu melden.

Tipps zum Einbruchschutz hat die Polizei Paderborn auf ihre Internetseite zusammengefasst: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz-1. Zudem berät das entsprechende Kommissariat kostenfrei zum Thema Vorbeugung.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell