POL-PB: Drei Unfälle in Büren mit drei leichtverletzten Radfahrern

Büren (ots)

(mh) Am Dienstag, 26. August, haben sich bei drei Unfällen in Büren drei Radfahrer leichte Verletzungen zugezogen. In einem Fall sucht die Polizei Zeugen.

Gegen 11.55 Uhr bog eine 86-Jährige in einem VW Golf von der Lindenstraße nach links in die Brenkener Straße ein. Dabei übersah sie eine 74-jährige Pedelecfahrerin, die von der Haarener Straße aus in Richtung Lindenstraße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß und die Radfahrerin stürzte zu Boden. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Paderborner Krankenhaus. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 750 Euro.

Bei einem Alleinunfall auf der Eickhoffer Straße zog sich ein 35-jähriger Radfahrer leichte Verletzungen zu. Der Mann, der keinen Helm trug, war gegen 19.00 in Richtung Ortsausgang unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache im Steigungsbereich der Straße zu Fall kam. Ein Rettungswagen behandelte ihn vor Ort. Weitere Untersuchungen im Krankenhaus lehnte der 35-Jährige ab. Da bei ihm der Verdacht auf Alkoholkonsum bestand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Ebenfalls gegen 19.00 Uhr stürzte ein Pedelecfahrer auf der Bürener Straße in Büren-Steinhausen. Der 20-Jährige war mit seinem Rad verbotswidrig auf dem Fußweg in Richtung Geseke unterwegs. Als ein unbekannter Autofahrer rückwärts aus einer Ausfahrt auf die Straße fuhr, musste der Pedelecfahrer, der keinen Helm trug, stark bremsen und kam dabei zu Fall. Er zog sich leichte Verletzungen zu. Der Autofahrer fuhr weiter in Richtung Büren, ohne sich um das Unfallgeschehen zu kümmern. Bei ihm soll es sich um einen etwa 20 bis 35 Jahre alten Mann mit kurzen Haaren handeln. Das Auto ist vermutlich ein schwarzer Kombi. Ein Kennzeichen ist nicht bekannt. Der 20-jährige Radfahrer, der keinen Helm trug, begab sich eigenständig zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus nach Geseke. An seinem Rad entstand ein Schaden von rund 100 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Fahrer oder zu dem Auto geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

