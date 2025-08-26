POL-PB: Einbruch in Schützenhalle und in Verkaufswagen - Polizei sucht Zeugen
Paderborn-Marienloh (ots)
(mh) Ein unbekannter Täter ist in der Nacht auf Montag, 25. August, in die Schützenhalle am Senneweg in Marienloh sowie in zwei vor der Halle stehende Verkaufswagen eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.
Der Täter hatte sich mutmaßlich nach Ende der Schützenfestfeierlichkeiten in der Halle einschließen lassen. Zeugen stellten gegen 06.15 Uhr eine stark beschädigte Holztür und durchwühlte Schränke fest. Im Außenbereich brach der Täter in zwei Verkaufswagen ein. Die Zeugen alarmierten die Polizei. Eine Fahndung im Nahbereich war erfolglos.
Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden
