Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Schützenhalle und in Verkaufswagen - Polizei sucht Zeugen

Paderborn-Marienloh (ots)

(mh) Ein unbekannter Täter ist in der Nacht auf Montag, 25. August, in die Schützenhalle am Senneweg in Marienloh sowie in zwei vor der Halle stehende Verkaufswagen eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Täter hatte sich mutmaßlich nach Ende der Schützenfestfeierlichkeiten in der Halle einschließen lassen. Zeugen stellten gegen 06.15 Uhr eine stark beschädigte Holztür und durchwühlte Schränke fest. Im Außenbereich brach der Täter in zwei Verkaufswagen ein. Die Zeugen alarmierten die Polizei. Eine Fahndung im Nahbereich war erfolglos.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

