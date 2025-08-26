Polizei Paderborn

POL-PB: Auto überschlägt sich im Kreisverkehr

Büren-Steinhausen (ots)

(md) Am Montag, 25. August, überschlug sich gegen 17.20 Uhr ein Pkw im Kreisverkehr an der Geseker Straße in Büren. Zwei der drei Insassen verletzten sich bei dem Unfall leicht.

Am Spätnachmittag fuhr die 17 Jahre alte Fahrerin eines Fiat 500 aus dem Kreis Soest mit zwei 15 und 16 Jahre alten Mitfahrern an der Geseker Straße in den Kreisverkehr ein. Nach ersten Erkenntnissen verlor sie aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit in der leichten Linkskurve die Kontrolle über das Fahrzeug und überschlug sich nach rechts. Das Auto kam auf dem Dach zum Liegen.

Die drei Jugendlichen konnten den Wagen eigenständig verlassen und kamen alle leichtverletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

