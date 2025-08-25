Polizei Paderborn

POL-PB: Mann erleidet medizinischen Notfall und stirbt nach Fahrradsturz

Bad Lippspringe (ots)

(md) Am Sonntagnachmittag, 24.08., stürzte ein Pedelec-Fahrer gegen 15.38 Uhr auf der Alten Bielefelder Poststraße in Bad Lippspringe aufgrund eines medizinischen Notfalls und verstarb kurz darauf in einer Paderborner Klinik.

Laut Zeugen, die mit dem Auto in der Senne die Alte Bielefelder Straße in Fahrtrichtung Hövelsenne befuhren, war der 79 Jahre alte Mann in Richtung Bad Lippspringe unterwegs, als er ins Straucheln kam und stürzte. Der Senior trug einen Fahrradhelm.

Die Zeugen alarmierten den Rettungsdienst und leisteten Erste Hilfe. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in eine Paderborner Klinik, in der er am frühen Abend verstarb. Das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Hochsauerlandkreis war zur Unfallaufnahme im Einsatz, die Unfallörtlichkeit war für die Dauer der Arbeiten gesperrt. Die Polizei stellte das Pedelec sicher.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell