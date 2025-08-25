Polizei Paderborn

POL-PB: Leicht verletzter Autofahrer nach Ausweichmanöver

Salzkotten-Verlar (ots)

(mh) Ein 60-jähriger Autofahrer hat sich am Samstagmorgen, 23. August, auf der Mantinghauser Straße in Salzkotten-Verlar leichte Verletzungen zugezogen. Er war zuvor einem abbiegenden Traktor ausgewichen.

Der Mann war gegen 08.35 Uhr mit einem Ford Fiesta in Richtung Verlar unterwegs und wollte den vor ihm fahrenden Traktor überholen. Dessen 54-jähriger Fahrer scherte in diesem Moment nach links aus, um auf ein Feld abzubiegen. Der Autofahrer wich nach links in einen Straßengraben aus und kam dort zum Stehen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus nach Lippstadt. Der Fiesta musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell