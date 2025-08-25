Polizei Paderborn

POL-PB: Unfall mit drei Autos und zwei Leichtverletzten

Paderborn (ots)

(mh) Bei einem Unfall auf dem Südring in Paderborn haben sich am frühen Freitagnachmittag, 22. August, zwei Verkehrsteilnehmer leichte Verletzungen zugezogen.

Der 52-jährige Fahrer eines Skoda Fabia war gegen 13.25 Uhr auf dem Südring in Richtung Husener Straße unterwegs. Kurz vor der Kreuzung mit dem Pohlweg erkannte er zu spät, dass vor ihm ein ebenfalls 52-jähriger Mann in einem Ford Focus verkehrsbedingt vor einer roten Ampel halten musste. Der Skoda fuhr auf den Ford auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Focus noch auf einen vor ihm haltenden VW Tiguan geschoben, in dem ein 46-jähriger Mann saß.

Ein Rettungswagen brachte ein zehnjähriges Kind, welches als Beifahrer im Ford saß, zu vorsorglichen weiteren Untersuchungen in ein Paderborner Krankenhaus. Der 46-Jährige aus dem Tiguan wurde vor Ort behandelt. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 2.700 Euro.

