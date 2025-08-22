Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Gartenhaus

Delbrück (ots)

(md) Unbekannte brachen zwischen Montag 18. August zwischen 17.00 Uhr und Donnerstag, 21. August, 08.00 Uhr in ein Gartenhaus an der Thülecke in Delbrück ein und flohen in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Einbruch fiel den Eigentümern am Donnerstagmorgen auf und sie Alarmierten die Polizei. Der oder die Tätet hatten ein Fenster eingeschlagen und waren mit ihrer Beute in unbekannte Richtung geflohen. Außerdem entstand Sachschaden.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen im Tatzeitraum geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

