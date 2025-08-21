PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Dachbodenaufbrüchen gesucht

Paderborn (ots)

(md) Unbekannte brachen zwischen Dienstag- und Mittwochnachmittag in mehrere Dachbodenabteile eines Mehrfamilienhauses an der Anschrift Alte Brauerei in Paderborn ein flohen in unbekannte Richtung.

Unbekannte hebelten zwischen Dienstag, 19. August 16.00 Uhr und Mittwoch, 20. August, 15.00 Uhr, die Abteile auf, durchsuchten diese und flohen in unbekannte Richtung. Einer der Mieter benachrichtigte am Mittwoch die Polizei. Es entstand geringer Sachschaden.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

