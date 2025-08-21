Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Dachbodenaufbrüchen gesucht

Paderborn (ots)

(md) Unbekannte brachen zwischen Dienstag- und Mittwochnachmittag in mehrere Dachbodenabteile eines Mehrfamilienhauses an der Anschrift Alte Brauerei in Paderborn ein flohen in unbekannte Richtung.

Unbekannte hebelten zwischen Dienstag, 19. August 16.00 Uhr und Mittwoch, 20. August, 15.00 Uhr, die Abteile auf, durchsuchten diese und flohen in unbekannte Richtung. Einer der Mieter benachrichtigte am Mittwoch die Polizei. Es entstand geringer Sachschaden.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell