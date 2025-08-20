PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Pedelecfahrer stößt mit Reh zusammen und verletzt sich leicht

Paderborn (ots)

(mh) Bei einem Unfall mit einem Reh auf der Straße Haxterberg in Paderborn hat sich am frühen Dienstagmorgen, 19. August, ein Pedelecfahrer leichte Verletzungen zugezogen.

Der 56-jährige Mann war gegen 05.30 Uhr mit seinem Rad in Richtung Knickweg unterwegs, als plötzlich mehrere Rehe von einem Feld aus auf die Fahrbahn liefen. Der Pedelecfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Er stieß mit einem Reh zusammen und kam zu Fall. Dabei zog sich der Mann leichte Verletzungen zu. Auch das Reh stürzte zunächst. Es stand dann aber wieder auf und lief weiter. Ein Rettungswagen brachte den 56-Jährigen in ein Paderborner Krankenhaus.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 20.08.2025 – 09:18

    POL-PB: Einbruch in Büroraum - Polizei sucht Zeugen

    Delbrück (ots) - (mh) Zwei unbekannte Täter sind Dienstagabend, 19. August, in eine Firma am Schwalbenweg in Delbrück eingebrochen. Die Polizei Paderborn sucht Zeugen. Die Täter verschafften sich gegen 23.15 Uhr über eine Tür gewaltsam Zugang zu dem Gebäude. Sie drangen in einen Büroraum ein und durchwühlten diesen. Beim Verlassen des Gebäudes wurde einer der Männer durch Zeugen, welche die Einbruchsgeräusche ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 09:07

    POL-PB: Zeugen zu Brandstiftung gesucht

    Paderborn (ots) - (md) Am Dienstagabend gegen 21.25 Uhr kam es an der Straße Auf der Töterlöh in Paderborn zu einem Heckenbrand, nach ersten Erkenntnissen verursacht durch eine Feuerwerksrakete. Die Polizei sucht Zeugen. Zeugen hatten eine Böllerknall gehört und kurz darauf den Heckenbrand festgestellt. Der Brand ging auf die angrenzende Hauswand und ein geparktes Auto über, Personen wurden nicht verletzt. Die ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 09:04

    POL-PB: Pedelec-Fahrer bei Alleinunfall lebensgefährlich verletzt

    Paderborn-Sennelager (ots) - (md) Am Dienstagabend stürzte gegen 19.08 Uhr ein 70 Jahre alter Pedelec-Fahrer auf dem George-Lucas-Weg, dem Geh- und Radweg am Lippesee, in Paderborn-Sennelager und verletzte sich dabei lebensgefährlich. Grund für den Sturz war nach ersten Erkenntnissen ein medizinischer Notfall. Der Pedelec-Fahrer fuhr auf dem Geh- und Radweg entlang ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren