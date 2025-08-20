Polizei Paderborn

POL-PB: Pedelecfahrer stößt mit Reh zusammen und verletzt sich leicht

Paderborn (ots)

(mh) Bei einem Unfall mit einem Reh auf der Straße Haxterberg in Paderborn hat sich am frühen Dienstagmorgen, 19. August, ein Pedelecfahrer leichte Verletzungen zugezogen.

Der 56-jährige Mann war gegen 05.30 Uhr mit seinem Rad in Richtung Knickweg unterwegs, als plötzlich mehrere Rehe von einem Feld aus auf die Fahrbahn liefen. Der Pedelecfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Er stieß mit einem Reh zusammen und kam zu Fall. Dabei zog sich der Mann leichte Verletzungen zu. Auch das Reh stürzte zunächst. Es stand dann aber wieder auf und lief weiter. Ein Rettungswagen brachte den 56-Jährigen in ein Paderborner Krankenhaus.

