Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Brandstiftung gesucht

Paderborn (ots)

(md) Am Dienstagabend gegen 21.25 Uhr kam es an der Straße Auf der Töterlöh in Paderborn zu einem Heckenbrand, nach ersten Erkenntnissen verursacht durch eine Feuerwerksrakete. Die Polizei sucht Zeugen.

Zeugen hatten eine Böllerknall gehört und kurz darauf den Heckenbrand festgestellt. Der Brand ging auf die angrenzende Hauswand und ein geparktes Auto über, Personen wurden nicht verletzt. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen, die Benhauser Straße war während dieser Zeit komplett gesperrt. Es entstand Sachschaden in fünfstelliger Höhe.

Die Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen. Wer Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen kann, die im Tatzeitraum wahrgenommen wurden, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05251 306-0 bei der Paderborner Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell