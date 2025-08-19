PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Erneuter Zeugenaufruf nach Schussabgabe auf einen 32-Jährigen (Folgemeldung zu 250221.2) Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Itzehoe und der Polizeidirektion Itzehoe

Quickborn/Kreis Paderborn (ots)

Aktuell dauern die Ermittlungen der Bezirkskriminalinspektion Itzehoe in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Itzehoe nach einem versuchten Mord an einem 32-Jährigen in Quickborn, Schleswig-Holstein, an. Nach einem ersten Zeugenaufruf im Februar 2025 sucht die Mordkommission weiterhin nach Zeugen.

Am 14. Februar schoss eine bislang unbekannte Person mit einer Schusswaffe in einem Wohngebiet auf den 32-Jährigen und verletzte diesen dabei schwer. Im Anschluss stieg der Täter zu einer weiteren Person in ein Fahrzeug. Gemeinsam flüchteten die Täter, beide im Alter zwischen 18 und 25 Jahren, in einem hell lackierten BMW in unbekannte Richtung.

Die Mordkommission fahndet nun mit einem Lichtbild aus einer Überwachungskamera nach dem flüchtigen BMW, der möglicherweise Bezüge nach Nordrhein-Westfalen, Kreis Paderborn, hat. Bei dem Wagen handelt es sich um ein Fahrzeug der 5er-Baureihe des Typs F10. Auffällig sind unter anderem die schwarze Spoilerlippe am Heck sowie das Schiebedach aus Glas.

Die Ermittlungen in dieser Sache führt die Bezirkskriminalinspektion Itzehoe.

Die Staatsanwaltschaft lobt eine Belohnung in Höhe von 3.000 Euro aus.

Zeugen, die Hinweise zur Tat haben oder die sonstige sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich unter dem Hinweistelefon 04101 202 348 oder per Mail unter soko.itzehoe.bki@polizei.landsh.de zu melden.

Peter Müller-Rakow, Staatsanwaltschaft Itzehoe Björn Loop, Polizeidirektion Itzehoe

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe
Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010
+49 (0) 4821-602 2011
Mobil: +49 (0) 171 290 11 07
0171-3375356
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren