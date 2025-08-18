Polizei Paderborn

POL-PB: Achtung Hundebesitzer: Warnung vor mutmaßlichen Giftködern

Paderborn (ots)

(md) Am 17. August meldete gegen 21.40 Uhr ein Zeuge verdächtiges Pulver im Bereich des Querwegs in Paderborn, auf dem Hundefutter platziert war.

Ein 27 Jahre alter Mann war am Abend mit seinem Hund auf dem Querweg am "Monte Scherbelino" in Paderborn auf der Gassirunde unterwegs, als ihm weißes Granulat auffiel, auf dem Hundefutter verteilt war und er informierte die Polizei.

Die Polizei rät Besitzern von Hunden zu besonderer Vorsicht und bittet die Tiere insbesondere im benannten Bereich nicht unbeobachtet lassen. Da nicht bekannt ist, welche Substanzen enthalten sind, sollten auch Eltern ihre Kinder im Auge behalten. Wer verdächtige Substanzen entdeckt, wird gebeten die Polizei zu informieren unter der Telefonnummer 05251 306-0.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell