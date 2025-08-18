PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PB: Zeugen zu Pkw-Brand gesucht

Paderborn (ots)

(md) Nach dem Brand eines Autos am Freitagabend, 15. August in einem Carport am Hildesheimer Hellweg in Paderborn sucht die Polizei Zeugen

Gegen 20.50 Uhr Uhr stellten Zeugen den Brand an einem Chrysler Crossfire fest, der in einem Carport geparkt war. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr konnte der Brand im Bereich der Motorhaube durch die Zeugen gelöscht werden, Personen wurden nicht verletzt. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Die Zeugen hatten vor dem Brand zwei verdächtige Personen wahrgenommen. Dabei soll es sich um eine weibliche Person mit schwarzer Motorradkleidung und einem schwarzen Helm handeln, die Fotos von den Häusern gemacht und auf dem angrenzenden Fußweg unterwegs gewesen sein soll. Die Frau sei mit einem schwarzen Rucksack unterwegs gewesen.

An einer nahegelegenen Bushaltestelle habe eine männliche unbekannte Person mit einem schwarzen Motorrad gewartet. Die beiden hätten dann die Örtlichkeit verlassen. Das Motorrad sein ein Sport-Motorrad gewesen. Der Fahrer des Motorrads sei ebenfalls schwarz gekleidet gewesen und habe eine kräftig - sportliche Statur gehabt.

Die Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen. Wer Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen kann, die im Tatzeitraum wahrgenommen wurden, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05251 306-0 bei der Paderborner Polizei zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

