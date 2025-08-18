Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruchsversuche in Mehrfamilienhaus

Paderborn (ots)

(md) Unbekannte versuchten am Sonntag, 17. August zwischen 02.,00 Uhr und 02.15 Uhr in zwei Apartments eines Mehrfamilienhauses an der Westernmauer in Paderborn einzubrechen und flohen in unbekannte Richtung.

Der oder die Täter versuchten, bei zwei nebeneinanderliegenden Wohnungen die Türen aufzuhebeln und flohen anschließend ohne Beute in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden im jeweils dreistelligen Bereich.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen kann, die im Tatzeitraum wahrgenommen wurden, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05251 306-0 bei der Paderborner Polizei zu melden.

Tipps zum Schutz vor Einbrechern hat die Polizei Paderborn im Internet zusammengefasst. Außerdem bietet das Kommissariat Prävention/Opferschutz kostenfreie Beratungen an, Kontakte sind ebenfalls im Internet zu finden: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz-1

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell