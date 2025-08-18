Polizei Paderborn

POL-PB: Frau bei Alleinunfall schwer verletzt

Delbrück (ots)

(md) Auf der Westenholzer Straße in Delbrück hat sich am Samstag, 16. August gegen 14.14 Uhr eine 25 Jahre alte Frau bei einem Alleinunfall mit ihrem Pkw schwer verletzt.

Die junge Frau war aus unbekannten Gründen in einer Linkskurve auf der Westenholzer Straße Richtung Delbrück nach rechts von der Straße abgekommen und in den Graben gefahren. Hier prallte sie mit ihrem VW Golf gegen einen Baum.

Ersthelfer kümmerten sich um die Frau, die das Auto eigenständig verlassen konnte und alarmierten die Polizei. Ein Rettungswagen brachte die Fahrerin ein Paderborner Krankenhaus, es entstand weiterhin Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell