Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Ölspur

Schermbeck (ots)

Am Montagvormittag gegen 12:50 Uhr wurden der Löschzug Schermbeck mit dem Stichwort "CBRN1 - Ölspur" an die Einsatzstelle Landwehr alarmiert. An der Einsatzstelle fanden die Einsatzkräfte eine 50m lange Ölspur vor. Diese wurde von den Einsatzkräften abgestreut und das Bindemittel anschließend aufgenommen.

Für die Feuerwehr endete der Einsatz gegen 13:45 Uhr.

