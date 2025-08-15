PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Technischer Defekt sorgt für LKW-Brand

Bad Wünnenberg (ots)

(md) Am Donnerstagabend geriet gegen 19.15 Uhr das Führerhaus eines LKLW auf der B480 in Bad Wünneberg in Vollbrand, verletzt wurde niemand.

Ein 32 Jahre alter Mann fuhr mit seinem Scania-LKW auf B480 von Alme nach Bad Wünnenberg. Als er Rauch in seinem Rückspiegel wahrnahm, steuerte der das Gefährt auf einen Waldweg und versuchte, den Brand zu löschen. Das Führerhaus stand in Vollbrand und das Feuer wurde durch die Eintreffende Feuerwehr gelöscht, die auch ein Ausbreiten der Flammen auf den Wald verhindern konnte. Der Fahrer blieb unverletzt.

Als Ursache stellte sich ein technischer Defekt im Motorraum des Fahrzeugs heraus. Während des Feuerwehreinsatzes war die B480 zeitweise voll gesperrt. Es entstand nach ersten Schätzungen wirtschaftlicher Totalschaden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

