Polizei Paderborn

POL-PB: Zwei Leichtverletzte bei E-Scooter Unfall

Altenbeken (ots)

(md) Zwei Jugendliche, die am Mittwoch, 13. August offenbar zu zweit auf einem E-Scooter fuhren, verletzten sich bei einem Unfall an der Kreuzung Untere Sage und Burgstraße in Altenbeken am Nachmittag leicht.

Ein 15-Jähriger und ein 14-jähriger fuhren zusammen auf dem E-Scooter die Burgstraße in Richtung Untere Sage bergab. Aus ungeklärter Ursache konnte der 15-jährige, der das Gefährt steuerte, nicht bremsen und überfuhr die Untere Sage. Da auch ein Abbiegevorgang nach links erfolglos blieb, fuhr der E-Scooter mit beiden Personen über die dortige Bordsteinkante, gegen den gegenüberliegenden Zaun eines Hauses an der Unteren Sage.

Die Jungs stürzten und verletzten sich leicht, am Zaun entstand Sachschaden. Der E-Scooter blieb offensichtlich unbeschädigt. Die Polizei informierte die Erziehungsberechtigten der beiden und weist ausdrücklich darauf hin, dass E-Scooter ausschließlich von einer Person gefahren werden dürfen.

Da die Polizei Paderborn festgestellt hat, dass es bezüglich der richtigen Handhabung von E-Scootern immer wieder Unsicherheiten und Fehlverhalten gibt, hat sie auf ihrer Homepage eine Informationsseite zum sicheren Umgang mit E-Scootern aufgesetzt: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/sicher-unterwegs-mit-dem-e-scooter

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

