POL-PB: Unbekannte stehlen Zigarettenautomat

Salzkotten (ots)

(md) Am Mittwoch, 13. August stahlen Unbekannte gegen 07.25 Uhr einen Zigarettenautomaten samt Fundament in Salzkotten und flohen in unbekannte Richtung.

Ein Zeuge meldete, dass ein kompletter Automat schwer beschädigt auf der Fahrbahn des Gunnewegs liege. Der oder die Täter hatten das Gerät samt Fundament aus dem Boden gerissen, komplett entleert und dann dort zurückgelassen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die im Tatzeitraum wahrgenommen wurden, machen kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 05251 306-0 bei der Paderborner Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell