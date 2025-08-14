PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Unbekannte stehlen Zigarettenautomat

POL-PB: Unbekannte stehlen Zigarettenautomat
Salzkotten (ots)

(md) Am Mittwoch, 13. August stahlen Unbekannte gegen 07.25 Uhr einen Zigarettenautomaten samt Fundament in Salzkotten und flohen in unbekannte Richtung.

Ein Zeuge meldete, dass ein kompletter Automat schwer beschädigt auf der Fahrbahn des Gunnewegs liege. Der oder die Täter hatten das Gerät samt Fundament aus dem Boden gerissen, komplett entleert und dann dort zurückgelassen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die im Tatzeitraum wahrgenommen wurden, machen kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 05251 306-0 bei der Paderborner Polizei zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

