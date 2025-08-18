Polizei Paderborn

POL-PB: Motorradfahrer bei Unfall tödlich verletzt

Borchen (ots)

(md) Am Montag, 18. August verunglückte gegen 0.30 Uhr ein 35 Jahre alter Mann mit seinem Motorrad auf der K2 zwischen Kirchborchen und Dörenhagen und verletzte sich dabei tödlich.

Gegen 0.30 Uhr meldeten Zeugen einen Verkehrsunfall mit einem möglicherweise schwer verletzten Motorradfahrer. Die Beamten stellten bei ihrem Eintreffen den Tod des Mannes fest. Nach polizeilichen Ermittlungen war der Kawasaki-Fahrer in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit einem der Bäume in der Böschung kollidiert.

Notfallseelsorger kümmerte sich um die Angehörigen des Mannes und um die Zeugen. Das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Köln unterstütze die Einsatzkräfte aus Paderborn bei der Unfallaufnahme, das Motorrad wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell