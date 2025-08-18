PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Motorradfahrer bei Unfall tödlich verletzt

Borchen (ots)

(md) Am Montag, 18. August verunglückte gegen 0.30 Uhr ein 35 Jahre alter Mann mit seinem Motorrad auf der K2 zwischen Kirchborchen und Dörenhagen und verletzte sich dabei tödlich.

Gegen 0.30 Uhr meldeten Zeugen einen Verkehrsunfall mit einem möglicherweise schwer verletzten Motorradfahrer. Die Beamten stellten bei ihrem Eintreffen den Tod des Mannes fest. Nach polizeilichen Ermittlungen war der Kawasaki-Fahrer in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit einem der Bäume in der Böschung kollidiert.

Notfallseelsorger kümmerte sich um die Angehörigen des Mannes und um die Zeugen. Das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Köln unterstütze die Einsatzkräfte aus Paderborn bei der Unfallaufnahme, das Motorrad wurde sichergestellt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 15.08.2025 – 08:44

    POL-PB: Technischer Defekt sorgt für LKW-Brand

    Bad Wünnenberg (ots) - (md) Am Donnerstagabend geriet gegen 19.15 Uhr das Führerhaus eines LKLW auf der B480 in Bad Wünneberg in Vollbrand, verletzt wurde niemand. Ein 32 Jahre alter Mann fuhr mit seinem Scania-LKW auf B480 von Alme nach Bad Wünnenberg. Als er Rauch in seinem Rückspiegel wahrnahm, steuerte der das Gefährt auf einen Waldweg und versuchte, den Brand zu löschen. Das Führerhaus stand in Vollbrand und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren