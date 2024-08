BPOLI-KA: Unbekannter legt Fahrrad ins Gleis

Karlsruhe (ots) - Donnerstagmorgen (22. August) hat sich ein 37-Jähriger hilfesuchend an die Bundespolizei am Karlsruher Hauptbahnhof gewendet. Er wusste nicht, wo sich sein Kleinkind befand. Die Beamten fanden das Kind glücklicherweise. Gegen 10:30 Uhr erschien der 37-jährige Vater auf der Wache am Karlsruher Hauptbahnhof. Er gab an, nicht mehr zu wissen, wo er sein Fahrrad samt Fahrradanhänger abgestellt habe. Zu ...

