BPOLI-KA: Vater findet eigenes Kleinkind nicht mehr

Heidelberg (ots) - Donnerstagmittag (22. August) soll ein 43-Jähriger am Heidelberger Hauptbahnhof eine Frau bespuckt haben. Später beleidigte und bedrohte der Tatverdächtige einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG. Gegen 15 Uhr erhielt die Bundespolizei in Heidelberg die Information über eine verbale Auseinandersetzung am Vorplatz. Ersten Ermittlungen zu Folge soll der 43-jährige deutsche Tatverdächtige an der ...

