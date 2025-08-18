Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Brand gesucht

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)

(md) Am Samstag, 16. August kam es gegen 04.53 Uhr zu einem Brand an einer Hecke, einem Opel Manta sowie einem Anhänger am Schatenweg in Paderborn-Schloß Neuhaus. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine Zeugin benachrichtigte in der Nacht die Feuerwehr, die bei Eintreffen der Polizei das Feuer löschte. Der 60 Jahre alte Bewohner, auf dessen Grundstück es brannte, war ebenfalls durch die Rufe der Zeugin aufmerksam geworden. Personen wurden nicht verletzt, es entstand Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen. Wer Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen kann, die im Tatzeitraum wahrgenommen wurden, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05251 306-0 bei der Paderborner Polizei zu melden.

