Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch-Diebstahl aus Wohnung

Paderborn (ots)

(md) Unbekannte brachen zwischen Samstag, 16. August, 18.00 Uhr und Sonntag, 17. August, 18.00 Uhr am Thüringer Weg in Paderborn in die Obergeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ein und flohen mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Der oder die Täter hatten sich über die Wohnungstür Zugang verschafft und waren gezielt einen Tresor angegangen. Danach flohen sie in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen kann, die im Tatzeitraum wahrgenommen wurden, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05251 306-0 bei der Paderborner Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell