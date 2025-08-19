Polizei Paderborn

POL-PB: Radfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Paderborn (ots)

(md) Am Montagabend, 18. August, verletzte sich gegen 19.30 Uhr ein Radfahrer bei einem Sturz auf der Straße Im Dörener Feld in Paderborn schwer.

Der 56 Jahre alter Mann befuhr auf seinem Mountainbike. den Geh. und Radweg Im Dörener Feld in Richtung Innenstadt. Im Bereich einer Linkskurve kam ihn ein Radler entgegen. Der Mountainbiker, der einen Helm trug, bremste stark ab und stürzte. Schwerverletzt brachte ihn ein Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Bereich.

Eingebettet in die Landeskampagne #LEBEN ruft die Behörde zum Tragen des Fahrradhelms auf, der zwar keine Unfälle, jedoch schwere Kopfverletzungen verhindern kann. Unter dem Slogan "Musste nicht, sollteste aber!" hat die Paderborner Polizei eine umfangreiche Kampagne entwickelt. Alle Informationen gibt es im Internet unter: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/musste-nicht-sollteste-aber-paderborner-polizei-betont-den-fahrradhelm

