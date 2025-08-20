Polizei Paderborn

POL-PB: Pedelec-Fahrer bei Alleinunfall lebensgefährlich verletzt

Paderborn-Sennelager (ots)

(md) Am Dienstagabend stürzte gegen 19.08 Uhr ein 70 Jahre alter Pedelec-Fahrer auf dem George-Lucas-Weg, dem Geh- und Radweg am Lippesee, in Paderborn-Sennelager und verletzte sich dabei lebensgefährlich. Grund für den Sturz war nach ersten Erkenntnissen ein medizinischer Notfall.

Der Pedelec-Fahrer fuhr auf dem Geh- und Radweg entlang der Geländestrecke am Lippesee in Paderborn-Sande stadtauswärts. Der Mann, der einen Helm trug, kam augenscheinlich wegen eines medizinischen Notfalls nach rechts vom Weg ab, und stürzte. Eine 25-jährige Zeugin leistetet Erste Hilfe und alarmierte Polizei und Rettungsdienst. Der Verletzte kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Bielefeld, die Polizei stellte das Pedelec sicher.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell