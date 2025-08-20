POL-PB: Pedelec-Fahrer bei Alleinunfall lebensgefährlich verletzt
Paderborn-Sennelager (ots)
(md) Am Dienstagabend stürzte gegen 19.08 Uhr ein 70 Jahre alter Pedelec-Fahrer auf dem George-Lucas-Weg, dem Geh- und Radweg am Lippesee, in Paderborn-Sennelager und verletzte sich dabei lebensgefährlich. Grund für den Sturz war nach ersten Erkenntnissen ein medizinischer Notfall.
Der Pedelec-Fahrer fuhr auf dem Geh- und Radweg entlang der Geländestrecke am Lippesee in Paderborn-Sande stadtauswärts. Der Mann, der einen Helm trug, kam augenscheinlich wegen eines medizinischen Notfalls nach rechts vom Weg ab, und stürzte. Eine 25-jährige Zeugin leistetet Erste Hilfe und alarmierte Polizei und Rettungsdienst. Der Verletzte kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Bielefeld, die Polizei stellte das Pedelec sicher.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de
Außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222
Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell