Feuerwehr Bremen

FW-HB: Dachstuhlbrand in der Pfalzburger Straße

Bremen-Hastedt (ots)

Durch einen Dachstuhlbrand sind am späten Samstagnachmittag, 28. Juni 2025, zwei Reihenhäuser im Ortsteil Hastedt stark beschädigt worden. Verletzte gab es glücklicherweise nicht.

Um 16:55 Uhr gingen in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle der Feuerwehr Bremen die ersten von einer ganzen Reihe an Notrufen ein. Gemeldet wurde ein Dachstuhlbrand in der Pfalzburger Straße. Die erstanrückenden Kräfte von der Feuer- und Rettungswache 2 meldetet direkt bei der Ausfahrt in der Bennigsenstraße eine starke Brandrauchentwicklung in großer Entfernung. Daraufhin wurden vorsorglich noch weitere Kräfte zur Einsatzstelle alarmiert.

Als die ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle eintrafen, brannte es im Spitzboden eines zweigeschossigen Reihenhauses mit ausgebautem Dachgeschoss. Die Brandintensität war so groß, dass sich der Brand auf den Spitzboden eines weiteren Reihenhauses ausbreitete. Sämtliche Bewohner hatten das Gebäude bereits verlassen. Nach Auskunft der Bewohner der Dachgeschosswohnung wurden allerdings zwei Katzen vermisst.

Mehrere Atemschutztrupps gingen zur Brandbekämpfung in das Wohnhaus vor, weitere Trupps schützten die beiden direkt angrenzenden Reihenhäuser. Vor dem Gebäude wurden zwei Drehleitern in Stellung gebracht, um die Brandbekämpfungsmaßnahmen hierüber zur unterstützen. So konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Allerdings mussten für gezielte Nachlöscharbeiten große Teile des Daches an den zwei vom Brand betroffenen Gebäuden aufgenommen werden. Beide Reihenhäuser wurden erheblich beschädigt, so dass sie zunächst nicht mehr bewohnbar sind.

Eine der beiden vermissten Katzen konnte gefunden und wohlbehalten an die Halterin übergeben werden.

Im Einsatz waren zirka 80 Kräfte der Feuer- und Rettungswachen 1, 2 und 3, die Freiwilligen Feuerwehren Bremen-Osterholz und Bremen-Arsten, Einheiten des Rettungsdienstes sowie Führungsdienste und Sonderfunktionen der Feuerwehr.

Die Aufräum- und Nachlöscharbeiten dauern aktuell noch an. Zur Schadenshöhe und Brandursache können keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen

Original-Content von: Feuerwehr Bremen, übermittelt durch news aktuell