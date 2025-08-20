Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Büroraum - Polizei sucht Zeugen

Delbrück (ots)

(mh) Zwei unbekannte Täter sind Dienstagabend, 19. August, in eine Firma am Schwalbenweg in Delbrück eingebrochen. Die Polizei Paderborn sucht Zeugen.

Die Täter verschafften sich gegen 23.15 Uhr über eine Tür gewaltsam Zugang zu dem Gebäude. Sie drangen in einen Büroraum ein und durchwühlten diesen. Beim Verlassen des Gebäudes wurde einer der Männer durch Zeugen, welche die Einbruchsgeräusche wahrgenommen hatten, entdeckt. Er konnte nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung schließlich über den Fasanenweg fliehen. Laut Zeugenangaben habe der Mann einen grauen Kapuzenpullover, eine dunkle Hose sowie eine FFP2-Maske vor dem Gesicht getragen. Sein Komplize soll über den Bösendamm in Richtung Lippstädter Straße gelaufen sein.

Die Zeugen alarmierten die Polizei. Eine eingeleitete Fahndung im Nahbereich blieb erfolglos. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den flüchtigen Personen oder zu einem verdächtigen Fahrzeug geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell