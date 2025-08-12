PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fußgänger angefahren

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag (12.08.2025, gegen 00:15 Uhr), wurde ein 16-Jähriger von einem 21-jährigen Autofahrer in der Westendstraße gestreift. Der 21-Jährige fuhr in Richtung Lorientallee, als der 16-Jährige zu Fuß die Bahnhofsstraße in Richtung Bahnhof überquerte, ohne das auf der Straße fahrende Auto zu beachten. Dabei wurde er von dem Auto gestreift und stürzte. Er wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An dem Auto entstand ein Schaden in Höhe von circa 300 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Darija Jung
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 12.08.2025 – 09:25

    POL-PPRP: Auffahrunfall mit Personenschaden

    Ludwigshafen (ots) - Am Montag (11.08.2025, gegen 11:15 Uhr), war ein 51-jähriger LKW-Fahrer einem 56-jährigen Autofahrer auf der Abfahrt B37 zur Bruchwiesenstraße aufgefahren. Der 56-Jährige fuhr auf der B37 in Richtung Bayreuther Straße und musste verkehrsbedingt abbremsen, dies bemerkte der 51-Jährige zu spät und fuhr dem Auto auf. Dabei wurde der 56-Jährige leicht verletzt. Der gesamte Sachschaden beläuft ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 09:24

    POL-PPRP: Einbruch in Baucontainer - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - In der Nacht von Sonntag (10.08.2025, gegen 17 Uhr) auf Montag (11.08.2025, gegen 8 Uhr), brachen Unbekannte auf einer Baustelle in der Georg-Herwegh-Straße (nahe Einmündung Stifterstraße) in einen Baucontainer ein und entwendeten eine Kaffeemaschine sowie ein Ladekabel. Die Täter brachen ebenso eine Baumaschine auf. Haben Sie etwas gesehen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren