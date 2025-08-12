Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fußgänger angefahren

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag (12.08.2025, gegen 00:15 Uhr), wurde ein 16-Jähriger von einem 21-jährigen Autofahrer in der Westendstraße gestreift. Der 21-Jährige fuhr in Richtung Lorientallee, als der 16-Jährige zu Fuß die Bahnhofsstraße in Richtung Bahnhof überquerte, ohne das auf der Straße fahrende Auto zu beachten. Dabei wurde er von dem Auto gestreift und stürzte. Er wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An dem Auto entstand ein Schaden in Höhe von circa 300 Euro.

