Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Baucontainer - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Sonntag (10.08.2025, gegen 17 Uhr) auf Montag (11.08.2025, gegen 8 Uhr), brachen Unbekannte auf einer Baustelle in der Georg-Herwegh-Straße (nahe Einmündung Stifterstraße) in einen Baucontainer ein und entwendeten eine Kaffeemaschine sowie ein Ladekabel. Die Täter brachen ebenso eine Baumaschine auf.

Haben Sie etwas gesehen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell