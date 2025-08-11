PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Zwischen Freitag (08.08.2025, gegen 12 Uhr) und Samstag (09.08.2025, gegen 19 Uhr), brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus am Luitpoldhafen (nahe Hafenstraße) ein und entwendeten mehrere Uhren und Schmuck.

Wer hat etwas gesehen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Darija Jung
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

