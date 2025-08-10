Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ohne gültigen Führerschein erwischt

Ludwigshafen (ots)

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Samstag, 09.08.2025 um 23:10, kontrollierten Polizeikräfte in der Mundenheimer Straße in Ludwigshafen einen 27-jährigen Autofahrer. Während der Überprüfung deckten die eingesetzten Beamten auf, dass dem Mann in der Vergangenheit der Führerschein entzogen wurde und er somit aktuell nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt entsprechend untersagt und der Autoschlüssel sichergestellt. Den 27-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Zusätzlich erfolgt eine Mitteilung an die zuständige Fahrerlaubnisbehörde.

