POL-PPRP: Wechselseitige Körperverletzung an der Rheinpromenade

Ludwigshafen-Mitte (ots)

Am Samstag, 09.08.2025 gegen 16:00 Uhr, wurden Ludwigshafener Polizeikräfte über eine Auseinandersetzung zwischen zwei Personen an der Rheinpromenade informiert. Wie sich herausstellte, kam es zwischen einem 42-jährigen Speyerer und einem 26-jährigen Ludwigshafener zunächst zu Streitigkeiten. Als der 26-Jährige die Polizei informieren wollte, wurde ihm das Handy durch den 42-Jährigen aus der Hand geschlagen. Hieraufhin kam es zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen den beiden Männern. Diese wurden hierbei leicht verletzt. Beide Männer erwartet nun eine Strafanzeige hinsichtlich einer Körperverletzung. Weitere Ermittlungen folgen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 / 963-24150 oder per E-Mail (piludwigshafen1@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu wenden.

