Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Sexuelle Belästigung zum Nachteil zweier Jugendlicher

Ludwigshafen (ots)

Zwei Mädchen im Alter von 15 und 16 Jahren wurden am Freitag, 08.08.2025 gegen 22:06 Uhr durch einen 17-Jahre alten Jugendlichen und einen 22-Jahre alten Mann im Ludwigshafener Innenstadtbereich angesprochen. Nachdem die beiden jungen Frauen kein Interesse an den beiden Männern signalisierten, berührten diese die Beiden gegen deren Willen am Körper. Einer der Männer habe darüber hinaus seine Hose nach unten gezogen. Die beiden jungen Frauen informierten sodann die Polizei, welche die beiden Männer im Nahbereich feststellen konnten. Die beiden Männer wurden im weiteren Verlauf auf eine Polizeidienststelle verbracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle wurde der 17-Jährige entlassen und der 22-Jährige in Gewahrsam genommen. Die beiden Männer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Sexueller Belästigung. Weitere Ermittlungen folgen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 / 963-24150 oder per E-Mail (piludwigshafen1@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell