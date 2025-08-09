Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrtkartenkontrolle endet in versuchter Gefährlicher Körperverletzung

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag, 08.08.2025 gegen 20:40, wurde ein 26-jähriger Mann aus Mutterstadt in der Straßenbahn in der Ludwigstraße durch Fahrtkartenkontrolleure kontrolliert. Hierbei konnte er keine gültige Fahrkarte vorweisen und wollte sich daher der Kontrolle entziehen. Daraufhin wurde er durch die Kontrolleure festgehalten. In Folge dessen mischte sich ein unbeteiligter 27-jähriger Mann aus Ludwigshafen ein und schlug mit seinen mitgeführten Krücken nach den Kontrolleuren. Der Mann traf die Kontrolleure nicht und versuchte sich im Anschluss ebenfalls zu entfernen. Durch eintreffende Polizeikräfte konnten alle Beteiligten schlussendlich angetroffen und die Situation beruhigt werden. Eine Strafanzeige gegen den 26-Jährigen wegen Beförderungserschleichung und eine Strafanzeige gegen den 27-Jährigen wegen einer versuchten Gefährlichen Körperverletzung wurden eingeleitet.

