Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht auf der B 9

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag, 08.08.2025, gegen 16:00 Uhr, befuhr eine 31-Jährige Fahrerin mit ihrem PKW, einem VW Bora, die B9 von der A6 kommend in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Etwa auf Höhe der Abfahrt Frankenthal - Edigheim wechselte ein bereits auf der B9 fahrender LKW mit Auflieger vom linken auf den rechten Fahrstreifen und touchierte hierbei den PKW mit seinem Auflieger. Der PKW wurde hierdurch gegen die Leitplanke gedrückt. Der LKW setzte im Anschluss seine Fahrt unbeirrt fort. Am PKW entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. An der Leitplanke entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt tätigen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der 0621/96324250 in Verbindung zu setzen

