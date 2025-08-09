PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht

Ludwigshafen-Hemshof (ots)

Am Freitag, 08.08.2025, zwischen 08:00 Uhr und 12:15 Uhr, parkte eine 31-Jährige Fahrerin ihren blauen PKW Audi A3 am Fahrbahnrand der Goethestraße. Bei ihrer Rückkehr zum PKW bemerkte sie einen Schaden am hinteren Stoßfänger. Bezüglich des Schadensverursachers wird ermittelt. Ein Verfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort wurde eingeleitet.

Der Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt tätigen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der 0621/96324250 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Andreas Fingerle, PvD
Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

