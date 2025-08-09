PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Alleinunfall unter Alkoholeinfluss

Ludwigshafen-Hemshof (ots)

Am Samstag, 09.08.2025, gegen 04:04 Uhr, wurde eine Frau gemeldet, welche bewusstlos in der Prinzregentenstraße neben einem Fahrrad liegen würde. Die 40-Jährige wies eine stark blutende Platzwunde am Kopf auf. Gemäß Zeugenangaben vor Ort habe die Frau zunächst einen Joint konsumiert, sei dann auf ihr Fahrrad gestiegen und stark schwankend davongefahren. Kurz hierauf sei sie selbstständig gestürzt und am Boden liegen geblieben. Auch ergaben sich Hinweise auf vorhergehenden Alkoholkonsum. Die Frau wurde nach Erstversorgung vor Ort mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht, wo ihr neben der Behandlung eine Blutprobe entnommen wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Andreas Fingerle, PvD
Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

