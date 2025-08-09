PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

LudwigshafenRheingönheim (ots)

Am Freitag, 08.08.2025 gegen 12:40 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße in Ludwigshafen. Hierbei wurde der linke Außenspiegel eines geparkten Citroen Jumper durch ein unbekanntes Fahrzeug touchiert. Der Außenspiegel wurde hierbei beschädigt. Das unbekannte Fahrzeug entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachtet haben und Hinweise auf das Verursachererfahrzeug geben können. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 / 963-24150 oder per E-Mail (piludwigshafen1@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu wenden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Ludwigshafen Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Telefon: 0621 963-24150 E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Andreas Fingerle, PvD
Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 09.08.2025 – 07:45

    POL-PPRP: Alleinunfall unter Alkoholeinfluss

    Ludwigshafen-Hemshof (ots) - Am Samstag, 09.08.2025, gegen 04:04 Uhr, wurde eine Frau gemeldet, welche bewusstlos in der Prinzregentenstraße neben einem Fahrrad liegen würde. Die 40-Jährige wies eine stark blutende Platzwunde am Kopf auf. Gemäß Zeugenangaben vor Ort habe die Frau zunächst einen Joint konsumiert, sei dann auf ihr Fahrrad gestiegen und stark schwankend davongefahren. Kurz hierauf sei sie ...

    mehr
  • 09.08.2025 – 07:44

    POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht auf der B 9

    Ludwigshafen (ots) - Am Freitag, 08.08.2025, gegen 16:00 Uhr, befuhr eine 31-Jährige Fahrerin mit ihrem PKW, einem VW Bora, die B9 von der A6 kommend in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Etwa auf Höhe der Abfahrt Frankenthal - Edigheim wechselte ein bereits auf der B9 fahrender LKW mit Auflieger vom linken auf den rechten Fahrstreifen und touchierte hierbei den PKW mit seinem Auflieger. Der PKW wurde hierdurch gegen die ...

    mehr
  • 09.08.2025 – 07:37

    POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht

    Ludwigshafen-Hemshof (ots) - Am Freitag, 08.08.2025, zwischen 08:00 Uhr und 12:15 Uhr, parkte eine 31-Jährige Fahrerin ihren blauen PKW Audi A3 am Fahrbahnrand der Goethestraße. Bei ihrer Rückkehr zum PKW bemerkte sie einen Schaden am hinteren Stoßfänger. Bezüglich des Schadensverursachers wird ermittelt. Ein Verfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort wurde eingeleitet. Der Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren