POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

LudwigshafenRheingönheim (ots)

Am Freitag, 08.08.2025 gegen 12:40 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße in Ludwigshafen. Hierbei wurde der linke Außenspiegel eines geparkten Citroen Jumper durch ein unbekanntes Fahrzeug touchiert. Der Außenspiegel wurde hierbei beschädigt. Das unbekannte Fahrzeug entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachtet haben und Hinweise auf das Verursachererfahrzeug geben können. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 / 963-24150 oder per E-Mail (piludwigshafen1@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu wenden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Ludwigshafen Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Telefon: 0621 963-24150 E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de

