POL-PPWP: Taschendiebe bestehlen Seniorin

Kaiserslautern (ots)

Eine Frau aus dem Stadtgebiet ist am Dienstag Opfer von Taschendieben geworden. Die Seniorin meldete am Nachmittag der Polizei, dass sie etwa gegen 13.15 Uhr bestohlen wurde, während sie in der Fußgängerzone unterwegs war. Demnach hielt sich die 85-Jährige zu dieser Zeit in einem Discount-Markt in der Kerststraße auf; ihren Geldbeutel hatte sie in ihrer Tasche verstaut, die in ihrem Rollator lag. Als sie an der Kasse die ausgesuchten Waren bezahlen wollte, stellte die Dame fest, dass der Reißverschluss der Tasche offenstand und das Portemonnaie verschwunden war. Den Diebstahl selbst hatte sie nicht bemerkt und konnte keine Hinweise auf mögliche Täter geben.

Die Polizei sucht Zeugen, denen zwischen 13 und 13.30 Uhr verdächtige Personen aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 369-14299 entgegen. |cri

