POL-PPRP: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 15-Jähriger

Ludwigshafen (ots) - Zwei Mädchen im Alter von 15 und 16 Jahren wurden am Freitag, 08.08.2025 gegen 22:06 Uhr durch einen 17-Jahre alten Jugendlichen und einen 22-Jahre alten Mann im Ludwigshafener Innenstadtbereich angesprochen. Nachdem die beiden jungen Frauen kein Interesse an den beiden Männern signalisierten, berührten diese die Beiden gegen deren Willen am Körper. Einer der Männer habe darüber hinaus seine ...

mehr