Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Rorup, K48/ Motorradfahrer gestürzt

Coesfeld (ots)

Ein 26-jähriger Motorradfahrer aus Coesfeld ist am Sonntag (22.06.25) auf der K48 gestürzt. Gegen 14.20 befuhr er die Straße in Fahrtrichtung Lette, als er auf Höhe der ehemaligen Kotelettschmiede aus bisher nicht bekannten Gründen einem vorherfahrenden 26-jährigen Motorradfahrer auffuhr. Der Coesfelder erlitt durch den Unfall Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell