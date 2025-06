Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld/ Christian Sommer leitet die Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz

Bild-Infos

Download

Coesfeld (ots)

Die Kreispolizeibehörde Coesfeld hat einen neuen Leiter der Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz. Polizeioberrat Christian Sommer ist Nachfolger von Andre Niewöhner, der zum Polizeipräsidium Münster gewechselt ist. Sommer ist unmittelbarer Vorgesetzter der Polizisten im Kreis Coesfeld, die im Streifendienst sowie weiteren Einsatzbereichen tätig sind. Er kehrt damit in neuer Funktion in seine frühere Behörde zurück.

Vor seinem Wechsel in den höheren Dienst war der Polizeioberrat bis 2020 Leiter der Polizeiwache in Dülmen. Da sich in fünf Jahren doch einige Begebenheiten verändert haben, verschafft sich der Polizeioberrat aktuell einen Überblick und führt viele Gespräche auf unterschiedlichen Ebenen. Nach seiner Funktion als Wachleiter in Dülmen führte Christian Sommer seine erste Verwendung im höheren Dienst zur Kreispolizeibehörde Steinfurt. Dort nahm er unterschiedliche Funktionen im Einsatz- sowie strategischen Bereich wahr und führte verschiedene Einsatzlagen sowie Arbeitsgruppen.

Für Christian Sommer ist es eine besondere Rückkehr: "Es ist wie nach Hause zu kommen." Ein Umstand, der Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr besonders freut. "Mit Christian Sommer jemanden zu haben, der die Behörde bereits kennt, ist ein Gewinn."

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell