POL-COE: Olfen, Vinnum, Borker Landweg/ Auffahrunfall mit Motorradfahrern

Zu einem Auffahrunfall mit zwei niederländischen Motorradfahrern (31 und 75 Jahre) kam es am Freitag (20.06.25) auf dem Borker Landweg. Gegen 10.30 Uhr waren sie Teil einer Gruppe von 70 Motorradfahrern, die in Richtung Bork unterwegs war. Verkehrsbedingt musste der 31-Jährige bremsen, worauf der 75-Jährige auffuhr. Beide Männer kamen verletzt in Krankenhäuser. Ein Rettungshubschrauber flog den Notarzt ein, kam weiter jedoch nicht zum Einsatz. Die Feuerwehr Olfen war zum Abbinden des ausgelaufenen Kraftstoffes vor Ort. Die Straße war für den Zeitraum der Unfallaufnahme gesperrt.

