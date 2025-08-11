PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Raub in der Heny-Roos-Passage - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht auf Montag (11.08.2025, gegen 4:10 Uhr), haben zwei Männer einen 17-Jährigen in der Heny-Roos-Passage mit einem spitzen Gegenstand bedroht und das Handy gestohlen. Als der 17-Jährige sich wehren wollte, zog einer der Männer einen spitzen Gegenstand und verletzte den 17-Jährigen leicht. Beide Täter flohen zunächst mit dem Fahrrad. Einer konnte von den Polizeibeamten an der Rheinpromenade kontrolliert werden. Der 40-jährige Tatverdächtigte muss sich nun wegen schweren Raubes verantworten. Die Ermittlungen zu dem zweiten Täter dauern an.

Dieser konnte nicht genau beschrieben werden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Darija Jung
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 15:13

    POL-PPRP: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Zwischen Freitag (08.08.2025, gegen 12 Uhr) und Samstag (09.08.2025, gegen 19 Uhr), brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus am Luitpoldhafen (nahe Hafenstraße) ein und entwendeten mehrere Uhren und Schmuck. Wer hat etwas gesehen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 10:09

    POL-PPRP: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 15-Jähriger

    Ludwigshafen (ots) - Nachtrag zur Pressemeldung von 08.08.2025 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6092974 Die am 08.08.2025 als vermisst gemeldete 15-Jährige konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen. ...

    mehr
  • 10.08.2025 – 11:05

    POL-PPRP: Ohne gültigen Führerschein erwischt

    Ludwigshafen (ots) - Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Samstag, 09.08.2025 um 23:10, kontrollierten Polizeikräfte in der Mundenheimer Straße in Ludwigshafen einen 27-jährigen Autofahrer. Während der Überprüfung deckten die eingesetzten Beamten auf, dass dem Mann in der Vergangenheit der Führerschein entzogen wurde und er somit aktuell nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Dem Fahrer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren