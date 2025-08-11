Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Raub in der Heny-Roos-Passage - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht auf Montag (11.08.2025, gegen 4:10 Uhr), haben zwei Männer einen 17-Jährigen in der Heny-Roos-Passage mit einem spitzen Gegenstand bedroht und das Handy gestohlen. Als der 17-Jährige sich wehren wollte, zog einer der Männer einen spitzen Gegenstand und verletzte den 17-Jährigen leicht. Beide Täter flohen zunächst mit dem Fahrrad. Einer konnte von den Polizeibeamten an der Rheinpromenade kontrolliert werden. Der 40-jährige Tatverdächtigte muss sich nun wegen schweren Raubes verantworten. Die Ermittlungen zu dem zweiten Täter dauern an.

Dieser konnte nicht genau beschrieben werden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell