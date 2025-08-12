POL-PPRP: Auffahrunfall mit Personenschaden
Ludwigshafen (ots)
Am Montag (11.08.2025, gegen 11:15 Uhr), war ein 51-jähriger LKW-Fahrer einem 56-jährigen Autofahrer auf der Abfahrt B37 zur Bruchwiesenstraße aufgefahren. Der 56-Jährige fuhr auf der B37 in Richtung Bayreuther Straße und musste verkehrsbedingt abbremsen, dies bemerkte der 51-Jährige zu spät und fuhr dem Auto auf. Dabei wurde der 56-Jährige leicht verletzt. Der gesamte Sachschaden beläuft sich auf circa 2.500 Euro.
