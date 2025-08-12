POL-PPRP: Auffahrunfall mit Personenschaden

Ludwigshafen (ots) - In der Nacht auf Montag (11.08.2025, gegen 4:10 Uhr), haben zwei Männer einen 17-Jährigen in der Heny-Roos-Passage mit einem spitzen Gegenstand bedroht und das Handy gestohlen. Als der 17-Jährige sich wehren wollte, zog einer der Männer einen spitzen Gegenstand und verletzte den 17-Jährigen leicht. Beide Täter flohen zunächst mit dem Fahrrad. Einer konnte von den Polizeibeamten an der ...

