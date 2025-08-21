Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Doppelhaushälfte - Zeugen gesucht

Paderborn (ots)

(md) Unbekannte brachen bereits zwischen Montag, 11. August und Mittwoch, 20. August in ein leerstehendes Haus an der Arndstraße in Paderborn, stahlen Sanitärausstattung und flohen in unbekannte Richtung.

Der Einbruch fiel einem Zeugen am Mittwochnachmittag auf und er alarmierte die Polizei. Einem weiteren Zeugen waren bereits am 11. August eingeschlagene Fenster aufgefallen.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

