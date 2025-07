POL-HST: Polizeibeamten werden von alkoholisierten Mann bedroht und beleidigt

Stralsund (ots) - Am heutigen Montag, dem 14. Juli 2025, wurde die Polizei gegen 01:35 Uhr über einen Brand in der Stralsunder Majakowskistraße informiert. In einem Mehrfamilienhaus kam es aus bislang unbekannter Ursache zu einem Wohnungsbrand in der obersten Etage. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, Personen wurden nicht verletzt. Die betroffene Wohnung wurde durch Feuer, Rauch und Löschwasser ...

