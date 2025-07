Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Wohnungsbrand in Stralsunder Mehrfamilienhaus

Stralsund (ots)

Am heutigen Montag, dem 14. Juli 2025, wurde die Polizei gegen 01:35 Uhr über einen Brand in der Stralsunder Majakowskistraße informiert.

In einem Mehrfamilienhaus kam es aus bislang unbekannter Ursache zu einem Wohnungsbrand in der obersten Etage. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, Personen wurden nicht verletzt. Die betroffene Wohnung wurde durch Feuer, Rauch und Löschwasser beschädigt. Eine weitere Wohnung im darunter liegenden Stockwerk wurde durch das Löschwasser ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Während des Feuerwehreinsatzes mussten alle Personen des Wohnblocks ihre Wohnungen verlassen, bis der Brand unter Kontrolle gebracht werden konnte. Der vorläufig geschätzte Sachschaden beträgt etwa 100.000 Euro.

Die Brandursache ist unklar, auf Anordnung der Staatsanwaltschaft kommt am heutigen Montag ein Brandursachenermittler zum Einsatz. Der Kriminaldauerdienst war zur Spurensuche und -sicherung am Brandort und hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen.

